Solidarietà, domenica a Piramide un tango contro la violenza sulle donne

Un tango per combattere la violenza contro le donne. Ritorna anche quest’anno a Roma “Un tango solidale dalle Scarpe Rosse”, ideato e organizzato da Fatima Scialdone Associazione Cult Tango Eventi con Atac, e con il Patrocinio dell’Ambasciata Argentina, Iila Istituto Italo Latino americano. L’evento, che si inserisce nell’ambito delle manifestazioni del 25 novembre Onu-Giornata Internazionale per eliminazione violenza contro donne, si terrà domenica prossima a partire dalle 18, presso la Stazione di Porta S. Paolo-Ostia Lido (vicino Piramide). Per sensibilizzare sul tema, tutti gli appassionati del tango argentino, ballo patrimonio dell’umanità secondo il protocollo dell’Unesco, verranno invitati ad indossare un accessorio di color rosso: scarpette per le donne e rosa rossa al polso, gli uomini. «Un tango solidale dalle scarpe rosse, simbolo che unisce le tanguère a tutte le donne che combattono contro la violenza e il femminicidio», spiegano gli organizzatori dell’evento. «Ritrovare nel Tango l’abbraccio, l’ascolto, la fiducia, riconquistare l’armonia e ricominciare a creare un cammino insieme - sottolinea Fatima Scialdone - Un abbraccio è un gesto primordiale, forte e indispensabile contro la solitudine della violenza... è una promessa di ascolto da parte della coppia, e una riconquista della fiducia, una unione di anime».