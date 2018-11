Roma, spaccia droga a ragazza: pusher arrestato a San Lorenzo

È stato sorpreso la scorsa notte su via Tiburtina, all'altezza piazzale del Verano, mentre si stava allontanando a piedi con una ragazza e alla vista dei carabinieri ha tentato di disfarsi di 5 involucri con dentro marijuana, gettandoli a terra. Ma l'uomo, un 38enne tunisino con vari precedenti, è stato arrestato dai carabinieri di San Lorenzo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



L'allarme è scattato intorno alle 2.30 a piazza dell'Immacolata, quando una mamma italiana di 45 anni ha segnalato a una pattuglia di carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo, impiegati nel servizio straordinario di controllo del quartiere San Lorenzo, che la propria figlia di 22 anni, studentessa universitaria, attualmente in cura per problemi di fragilità mentale e che da poco si è lasciata con il ragazzo era uscita di casa con un suo amico e da ore non riusciva a rintracciarla al telefono. I militari hanno avviato ricerche rintracciandola dopo pochi minuti. Dalle successive dichiarazioni della ragazza è emerso che l'uomo l'aveva avvicinata promettendole della sostanza stupefacente e le ha chiesto di seguirlo in un luogo più appartato dove si stavano effettivamente recando.

