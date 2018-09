Roma, aggredisce un passante e lo rapina, 36enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri di San Lorenzo hanno arrestato un 36enne del Marocco, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina. L'altra notte, l'uomo ha puntato la sua vittima, un 46enne originario di Catanzaro ma residente a Roma, che camminava da solo in largo degli Osci e lo ha aggredito facendosi consegnare il denaro che aveva con sé, tentando di strappargli dal collo la catenina d’oro. In quell’istante, i carabinieri, che transitavano di pattuglia, hanno notato la scena e sono prontamente intervenuti. I militari hanno ammanettato il malvivente, recuperando la refurtiva subito riconsegnata al proprietario, che non ha riportato lesioni.

L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Mercoledì 19 Settembre 2018



