Comune, ok alla mozione: nessuna via per Almirante. Meloni: «Da M5S gazzarra»

L'Assemblea Capitolina approva la cosiddetta 'contro-mozionè del M5S su via Almirante. Dopo un primo, controverso, ok della maggioranza all'intitolazione di una strada di Roma allo storico leader dell'Msi, il Campidoglio corre ai ripari.



L'atto odierno - sottoscritto in primis dalla sindaca Virginia Raggi, presente in Aula al momento del voto - prevede l'impegno per la giunta «a non procedere all'intitolazione di toponimi o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche ad esponenti politici portatori di idee riconducibili al disciolto partito fascista o a persone che si siano esposte con idee antisemite e razziali». L'atto odierno - sottoscritto in primis dalla sindaca Virginia Raggi, presente in Aula al momento del voto - prevede l'impegno per la giunta «a non procedere all'intitolazione di toponimi o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche ad esponenti politici portatori di idee riconducibili al disciolto partito fascista o a persone che si siano esposte con idee antisemite e razziali».

Nella stessa riunione, grazie alla convergenza di M5S e centrosinistra, passa anche una mozione a prima firma di Stefano Fassina, che va nella stessa direzione. Si «sancisce la posizione di tutta l'amministrazione sull'identità antifascista di Roma. Riteniamo urgente inserire nello statuto i valori antifascisti», afferma Raggi, che annuncia: «Già da qualche mese abbiamo avviato il processo di ridenominazione di via Donaggio, largo Donaggio e via Zavattari, che ricordano esponenti che sottoscrissero il manifesto della razza. Al loro posto, chiederemo direttamente ai cittadini che su quelle vie abitano, di lavorare con noi» per scegliere «quale sarà lo scienziato che opponendosi al manifesto della razza darà il nuovo nome a quelle strade».