Via Almirante, la contromozione M5S: «Roma città antifascista». Verrà inserito nello statuto del Comune

Roma città antifascista. In risposta all'iniziativa di intitolare una strada della Capitale a Giorgio Almirante. Il Campidoglio targato M5S vuole inserire il concetto di città antifascista nello statuto del Comune. Una mossa che arriva a pochi giorni dalla svista proprio sulla mozione-Almirante bloccata poi dalla sindaca Raggi sollecitando una contromozione. E la contromozione domani arriverà in aula, per vietare l'intitolazione di strade a chi è stato «portatore di idee riconducibili al fascismo, antisemite o razziali». Nel documento anche la proposta di inserire «nello Statuto valori antifascisti».



Nel 2007 ci fu la protesta di Alleanza nazionale. Alcuni esponenti del partito provocatoriamente misero una targa intitolata Via Giorgio Almirante, in memoria del leader del Msi, a Villa Celimontana. L'iniziativa venne presa dopo la bocciatura in consiglio comunale, di un documento che proponeva l'intitolazione di una strada al leader storico del Msi.

