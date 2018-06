Meloni: «Roma avrà via Giorgio Almirante». Sì alla mozione di M5S e Destra

Gli esponenti di FdI Fabrizio Ghera, capogruppo in Campidoglio, e i consiglieri comunali Andrea De Priamo, Maurizio Politi, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia" annunciano il sì alla mozione per via Giorgio Almirante. «Vittoria storica della destra italiana e romana, l'Aula Giulio Cesare ha votato la mozione di Fratelli d'Italia, come già proposto dalla presidente di Fdi Giorgia Meloni, per intitolare una via o una piazza a Giorgio Almirante che proprio nella Capitale ha raccolto sempre grandi consensi». Il Pd era assente alla votazione perché i consiglieri erano usciti precedentemente in protesta sul caso stadio.

#Roma avrà via Giorgio #Almirante: grazie ad una mozione di #FdI approvata oggi in Campidoglio, la Capitale renderà finalmente omaggio ad uno degli uomini più importanti nella storia della destra e della politica italiana. Un risultato storico di cui siamo fieri e orgogliosi — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 14 giugno 2018