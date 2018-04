Roma, venerdì sciopero di 4 ore per il trasporto pubblico periferico

Venerdì prossimo bus periferici a rischio a Roma per lo sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, che interesserà i lavoratori della società Roma Tpl. L'agitazione, indetta dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Sul-Fast, non interesserà la rete Atac. È quanto fa sapere l'Agenzia per la mobilità.





Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:19



