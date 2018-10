Roma, vendevano rotoli di carta igienica in strada: abusivi multati dai vigili

Tranquillamente, su via Casilina, vendevano rotoli di carta igienica ma anche carta da cucina e altro materiale cartaceo, pure di tipo industriale, sulla via Casilina all'angolo con via di Tor Pignattara, quando una pattuglia del V Gruppo della Polizia Locale, in servizio di controllo del territorio, ha sorpreso i due venditori abusivi, entrambi di nazionalità italiana. Oltre alla sanzione prevista di oltre 5.000 euro, tutta la merce, per un totale di 20 scatoloni, è stata posta sotto sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA