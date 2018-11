Roma, trasportava un chilo di droga in scooter: arrestato pusher 43enne

Ha cercato di eludere un posto di controllo dei Carabinieri, così dopo un breve inseguimento, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 43enne, di Roma, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi da fuoco.



L'uomo ieri sera, a bordo del suo scooter, transitando in Piazzale Jonio, alla vista della pattuglia dei Carabinieri ha repentinamente cambiato strada. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare il fuggitivo e lo hanno sottoposto ad un accurato controllo.



La perquisizione sul posto, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire, occultati sotto la sella, due «panetti» di hashish, per un peso complessivo di 1 kg e più di 600 euro in contanti.



Nel suo appartamento, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato altri 10 g di hashish, 50 g di marijuana, due fucili: un «Breda» e un «Zoli», entrambi calibro 12; una carabina «Winchester»; 422 cartucce cal. 12; una pallottola calibro 38, il tutto detenuto senza alcun permesso. Dopo l'arresto, l'uomo è stato portato in caserma, e trattenuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA