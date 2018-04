Roma, riecco il tavolino selvaggio, assedio non solo in Centro: sei municipi senza regole

di Camilla Mozzetti

La tempistica è la stessa con cui le margherite tornano a fiorire nei prati. La primavera su Roma ha questo duplice effetto: rinvigorire i colori dei giardini e far tornare sulle strade decine e decine di tavolini di bar e ristoranti. E non solo nel centro storico. Con le temperature in rialzo, gli esercenti si sono sfregati le mani: «Si torna a fare affari». Anche in barba alle regole. Eccola la Capitale nella prima vera domenica di caldo: tavolini nei posti riservati alle auto o attaccati alle pareti di palazzi, di fronte...