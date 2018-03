Roma, via libera del Tar alla regolamentazione scioperi, i giudici: «Misure adeguate»

Il Tar del Lazio ha sancito la legittimità della delibera con cui la commissione di garanzia ha regolamentato le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale Atac. Il tribunale ha respinto i ricorsi delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil Roma e Lazio, Usb- Lavoro Privato, Sul-Ct e Or.s.a. Tpl. Per quanto riguarda l'esclusione dal diritto di sciopero di alcune classi professionali, il Tribunale amministrativo scrive nella sentenza che la delibera contestata «non impone limitazioni irragionevoli rispetto alla necessità di fornire all'utenza le prestazioni indispensabili e tutelarne l'incolumità».



Non sarebbero censurabili nemmeno «le disposizioni volte a garantire una pronta riattivazionè del servizio, attraverso il rientro anticipato dei lavoratori». In più, per i magistrati amministrativi, non è irragionevole la decisione «di introdurre misure idonee a consentire, anche nel caso di scioperi della durata di quattro ore, la pronta riattivazione del servizio al termine dell'astensione». Per i giudici, la delibera impugnata è legittima, in quanto la Commissione di garanzia sugli scioperi «tenendo in opportuna considerazione i diversi e contrastanti interessi costituzionalmente rilevanti, ha individuato misure adeguate a consentire l'esercizio del diritto di astensione dal lavoro garantendo al contempo il concreto rispetto della libertà di circolazione degli individui e dell'incolumità dell'utenza».

