Roma, spaccio al centro commerciale: arrestato un giovane pusher

La base di spaccio era l'ingresso di un centro commerciale in zona Olgiata, a Roma. A incastrare un giovane pusher, sono stati clienti e residenti, che hanno denunciato tutto ai carabinieri. Ieri, lo spacciatore è stato arrestato. I militari lo hanno controllato per giorni e hanno filmato le cessioni di droga. Quando i carabinieri lo hanno fermato, lui ha cercato di fuggire confondendosi tra la folla del centro commerciale. In tasca aveva diverse dosi di stupefacente. Aveva nascosto anche nella biancheria intima altre bustine di droga. Il giovane, da poco maggiorenne, è stato poi arrestato in attesa del rito direttissimo.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA