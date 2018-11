Roma, sorpresi con un etto di droga: in manette due trentenni

Fermati dalla Polizia di Stato per un controllo in Piazza Sempione, mentre si trovavano a bordo di un'Opel Astra, C.A.C.,31enne romeno e R.M.M., egiziano di 32, sono stati trovati in possesso di droga. Anche nelle loro case, gli agenti delle Volanti e del commissariato Fidene Serpentara hanno trovato un ulteriore quantitativo di stupefacente, per un totale di 48 grammi di hashish, 40 di marijuana e 15 dicocaina, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Al termine, i due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA