Roma, le notti di San Calisto: un rave fino all'alba nel cuore di Trastevere

Il furgone rosso di un popolare brand di car sharing atterra in piazza San Calisto, dopo l'1: in poco meno di cinque minuti, sul tetto di quel mezzo viene piazzato uno dei più potenti impianti di amplificazione mai attivati nel rione. Una cosa da far invidia alle discoteche en plein air più moleste. Quindici minuti, e in piazza arrivano centinaia di persone, per il primo rave all'aperto, in pieno Centro storico, dell'estate 2018. Benvenuti nella Repubblica Indipendente di San Calisto, cuore della movida senza regole. Che, l'altra notte, è stata ostaggio, fin oltre le 3, di un party improvvisato, promosso tramite i social da collettivi di studenti medi ma anche da alcuni rapper di zona.