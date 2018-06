Roma, il piano dei poliziotti corrotti: «Gestiamo noi i beni confiscati»

di Michela Allegri e Valentina Errante

Uno dei progetti, già avviati, era riuscire ad aggirare le regole previste per i beni confiscati. E arrivare alla sezione Misure di prevenzione del Tribunale. Dove Simona Amadio, la cancelliera della Procura finita in manette insieme a sei poliziotti e a Carlo D'Aguano, imprenditore legato alla camorra con cui era in affari, diceva di essere praticamente di casa. E ora l'inchiesta che ha travolto gli impiegati infedeli potrebbe allargarsi. La pm Nadia Plastina e i carabinieri del Nucleo investigativo potrebbero approfondire la...