Roma, poliziotti arrestati: il superman delle volanti stipendiato dalla criminalità

«Ho salvato una persona, ma non mi sento un eroe. È il mio lavoro, lo sognavo sin da bambino». Quel sogno era poi diventato la sua vita. Francesco Macaluso, 39 anni, agente del reparto volanti della questura di Roma. Un eroe no, si scherniva lui, magari un poliziotto un po' speciale, di quelli che si fanno notare. Come lo scorso 18 aprile, quando ha afferrato per i jeans un uomo che si stava buttando da un terrazzo vicino piazza Bologna. La gente in strada lo ha applaudito, il questore si è congratulato. «Ma...