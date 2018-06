All'autostazione con la droga nel trolley: arrestato

Si aggirava con un voluminoso trolley all'autostazione Tibus, all'apparenza come un normale viaggiatore. Ma non era esattamente così. I Carabinieri della Stazione Parioli hanno notato l'uomo aggirarsi nel piazzale e l'hanno fermato per un controllo. Il cittadino del Gambia di 37 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari l'hanno trovato in possesso di 1,1 Kg circa di marijuana nascosto in una busta in cellophane riposta all'interno del bagaglio. La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato portato in caserma, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.