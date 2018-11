I Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 49enne romano, senza occupazione, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di un’attività antidroga nel quartiere popolare Trullo, i Carabinieri hanno localizzato l’appartamento dell’uomo, dove ritenevano potesse nascondere un ingente quantitativo di droga.

Ieri notte, scattato il blitz, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione, in via Calamandrei, scoprendo 5,4 kg di marijuana, 500 g di hashish e diverse decine di dosi di cocaina, Insieme alla sostanza, i Carabinieri hanno sequestrato anche 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’arrestato, portato in caserma, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA