Lite su Facebook con il nipote, il parroco nega il funerale alla nonna

Niente funerale per nonna Marisa, colpa di Facebook e di una vecchia ruggine tra parroco e nipote dell'anziana donna. Siamo al Tufello, protagonisti, Claudio Cosi e don Gianni Di Loreto, la chiesa negata Santa Maria Assunta in via Monte Massico. «Il 17 luglio scorso è morta la mia adorata nonna - racconta il nipote, Claudio, 41 anni, che l'ha assistita fino alla fine - il pomeriggio assieme a mio padre sono andato in parrocchia per prenotare il funerale. Don Gianni appena mi ha visto ha detto: Dopo tutto quello che hai...