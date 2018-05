Roma, le nuove zone a 30 all'ora: si parte in estate dal rione Monti

di Camilla Mozzetti

Da intere zone dove le auto non potranno superare i 30 chilometri orari ai quartieri dove sarà istituita la mobilità lenta. Il modello di sostenibilità urbana che il Campidoglio punta a realizzare in tempi brevi è ispirato agli esempi che, da almeno un decennio, sono entrati in vigore in molte città francesi e in diverse cittadine del nord Italia come Castenedolo, in provincia di Brescia. L'amministrazione comunale procede a passo spedito verso la realizzazione delle zone 30, quelle aree in cui la...