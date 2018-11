San Giovanni, incendio nel magazzino dei materiali di scena del teatro

Fiamme a San Giovanni. Nella notte un incendio è divampato in un magazzino di materiali di scena di proprietà del teatro Golden. Struttura che si trova in via Sciacca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione San Giovanni. Non si registrano feriti. Le indagini accerteranno le cause del rogo anche se, da un primo riscontro, le fiamme, che hanno distrutto la struttura, si sarebbero sviluppate per cause accidentali, probabilmente un corto circuito. © RIPRODUZIONE RISERVATA