Roma, Colle Salario, topo d’appartamento arrestato in flagrante

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un cittadino georgiano di 20 anni, con precedenti e senza fissa dimora, con l’accusa di furto in abitazione. Il ragazzo è stato bloccato in piena notte in un appartamento al primo piano di un condominio di via Force, dove era riuscito a intrufolarsi grazie ad arnesi per lo scasso e in cui stava arraffando oggetti di valore del proprietario, al momento fuori casa.



La vittima, un 68enne pensionato, nel rincasare ha notato la porta del suo appartamento socchiusa ed ha sentito dei rumori provocati dal ladro ed ha immediatamente avvisato il 112, facendo arrivare così in breve tempo una pattuglia di Carabinieri. I militari hanno bloccato il giovane ladro ancora all’interno dell’abitazione ed hanno recuperato i vari preziosi in oro appena rubati. Successivamente, hanno rinvenuto e sequestrato gli attrezzi utilizzati per scassinare la serratura. Il ladro è stato arrestato e accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:47



