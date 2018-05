Roma, frontale tra due auto sulla Braccianense: cinque feriti. Gravi una donna e un bimbo di 6 anni

Frontale tra due auto ieri sera in via Braccianense, all'altezza del chilometro 10, a Roma. Cinque i feriti. Tra questi una donna di 48 anni, ricoverata in ospedale in prognosi riservata, e un bimbo di 6 anni che non sarebbe grave. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

A scontrarsi frontalmente, per cause in fase di accertamento, una Skoda Fabia e una Nissan Micra. Il ferito più grave resta la donna, che si trova all'ospedale di Bracciano. Gli altri feriti, tra cui un bambino di 6 anni, sono in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma capitale del Gruppo Sapienza.