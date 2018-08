Roma, frigo, materassi, divani abbandonati: ferma in Comune la stangata anti-ingombranti

di Andrea Bulleri

Divani, frigoriferi e materassi sono un “evergreen”. In estate poi spuntano ventilatori rotti, vecchi condizionatori e quello che proviene dai garage svuotati durante le ferie. L’inciviltà non va in vacanza e così, in queste ore di controesodo, migliaia di romani di ritorno sulla Capitale saranno accolti da un – non inedito – panorama di rifiuti ingombranti, abbandonati vicino ai cassonetti o sul ciglio delle strade. Fra vecchio mobilio ed elettrodomestici fuori uso, si stima che ogni giorno, nel...