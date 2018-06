Roma, frigo abbandonato per strada con biglietto: «Ci scusiamo per il disagio»

Un frigo abbandonato, legato a un asse da stiro, roba vecchia da buttare, lasciata per strada, alla Montagnola, ma non c'è nessun complotto dietro, né si tratta dell'ennesima dimostrazione di inciviltà nella Capitale. Anzi. C'è una normale storia di smaltimento ingombranti secono le regole dell'Ama. I rifiuti hanno un nome, quello dell'uomo proprietario di frigo e asse da stiro, che ha lasciato un biglietto ben visibile sugli ingombranti: «Ci scusiamo per il disagio». Nel biglietto si fa anche riferimento all'Ama che in giornata deve ritirare frigo e asse da stiro proprio in quel punto dove il residente li ha appoggiati.

Giovedì 21 Giugno 2018



