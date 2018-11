Casilina, droga e soldi nell'armadio della camera da letto: arrestato

Nell'armadio della camera da letto drogra e soldi. Fermato in via Casilina per un controllo, gli agenti della Polizia di Stato, hanno trovato ad A.M.C., tunisino di 44 anni, alcuni grammi di eroina nascosti nel vano dello sportello anteriore dell’auto. A quel punto i poliziotti hanno deciso di perquisire anche l’abitazione dello straniero dove, con con una squadra cinofila, hanno rinvenuto e sequestrato altri 200 grammi di eroina nascosti in un vaso in vetro custodito all’interno di un armadio, un bilancino di precisione, sostanza per il taglio dello stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi.



All’interno di un armadio della camera da letto, sono stati rinvenuti 890 euro in contanti probabile provento dell’attività illecita. Accompagnato negli uffici del commissariato, diretto da Pamela De Giorgi, lo straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

