Roma, carabiniere aggredito dopo Lazio-Eintracht: è caccia al branco di ultrà

È caccia a Roma al gruppo di ragazzi, quasi certamente - secondo le forze dell'ordine - ultrà laziali, che nella notte tra giovedì e venerdì, dopo la partita Lazio-Eintracht, hanno aggredito con mazze un tifoso tedesco a Trastevere, insultato e aggredito i carabinieri intervenuti in suo soccorso lanciando bottiglie. Nell'episodio, già reso noto nei giorni scorsi, i carabinieri in servizio di pattugliamento nel quartiere hanno soccorso il ragazzo tedesco a terra.



In un video, diventato virale - e che ha scatenato la rabbia di moltissimi cittadini -, si vede un militare che viene insultato, bersagliato dal lancio di bottiglie. Il carabiniere impugna la pistola ma non spara e rimane lievemente ferito alla testa. Il video ha fatto il giro dei social, tra gli encomi da parte degli utenti nei confronti del carabiniere, soprattutto - scrivono - per «aver svolto il suo compito con sangue freddo e lucidità» e tanti altri che hanno commentato: «doveva sparare».

Ultimo aggiornamento: 13:37

