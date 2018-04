Roma, bidello-ultrà ferisce due agenti allo stadio

di Marco Carta

Le festività pasquali da festeggiare in compagnia. E la vittoria della squadra del cuore con un punteggio tennistico. Doveva essere il week end perfetto per i circa 23mila spettatori, fra cui la sindaca Virginia Raggi, che sabato scorso avevano assistito allo stadio Olimpico alla straripante vittoria della Lazio sul Benevento per 6 a 2. Per tutti i tifosi laziali, ma non per un bidello di 34 anni. Che, esaltato da qualche bicchiere di birra di troppo, dopo aver insultato i tifosi avversari, se l'è presa con le forze...