Dramma a Roma, 14enne precipita dal sesto piano e muore: forse un selfie estremo. I genitori: «Stavamo dormendo»

Roma si è svegliata con un grande dolore nel cuore. La notizia è scioccante: una quattordicenne è morta dopo essere precipitata dal sesto piano. Ci troviamo nel quartiere Ostiense, in via della Villa della Lucina, uno stradone che collega via Giustiniano Imperatore a largo delle Sette Chiese, non lontano dalla Colombo.

LA FAMIGLIA - «Non ci siamo accorti di nulla, stavamo dormendo» hanno detto i genitori sconvolti agli agenti di polizia arrivati sul posto. A segnalare il corpo della povera ragazza al 112 è stato un passante alle 9.30: «Correte! C'è una ragazza a terra».

LE IPOTESI - Al momento l'ipotesi più accreditata sembra il suicidio. La giovane aveva il cellulare in mano: tra le ipotesi al vaglio il gesto volontario, magari dopo aver ricevuto un messaggio sgradito, o la caduta accidentale durante un selfie estremo. Non si esclude però neanche la possibilità di un incidente.

- Gli agenti sono subito arrivati nella strada e hanno visto l'orribile scena. Poi sono arrivati il magistrato e il medico legale. La polizia e i tecnici stanno cercando di ricostruire l'accaduto.Sul marciapiede qualcuno ha subito portato dei fiori, mazzi colorati per dare l'ultimo saluto alla giovane.