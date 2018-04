Roma, a via Veneto spunta un'auto tappezzata di post it d'amore: «Sei la stella più bella di San Lorenzo»

di Costanza Ignazzi

«Ti amo, sei la mia regina, la stella più bella di San Lorenzo». In via Veneto, angolo via Sardegna, pieno centro di Roma, è comparsa un'auto tappezzata di romantici post it colorati. Ognuno con un messaggio d'amore diverso per la stessa persona, presumibilmente la proprietaria dell'auto. «Buongiorno piccola - scrive l'innamorato - sei la mia salvezza, la mia ancora, mi rendi felice anche solo guardandoti».Ovviamente è stata pioggia di scatti: i passanti incuriositi si sono armati di telefonini per fotografare il gesto dell'anonimo ragazzo che è già diventato, per tutti, il romantico di via Veneto. Un buongiorno particolare, non si sa ancora se in occasione di una ricorrenza speciale per la coppia o solo per chiedere perdono dopo una litigata. In ogni caso la diretta interessata, quando andrà a recuperare la macchina, avrà una sorpresa dolcissima.