Roma, rivoluzione sui bus: le multe ora si possono pagare a bordo con il bancomat

Le multe prese sul bus, perché senza biglietto, si potranno pagare con il bancomat e le carte di credito direttamente a bordo e con la riduzione del 50%. Atac, l'azienda del trasporto pubblico di Roma, ha avviato l'innovazione per consentire il pagamento immediato della multa tramite pos, di cui è stata dotata una parte dei verificatori, senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini. Una semplificazione - si spiega - grazie alla quale il cliente potrà evitare di recarsi alla posta e risparmiare la spesa del bollettino postale, ad oggi lo strumento più usato per pagare la sanzione in forma ridotta.



Le contravvenzioni - ricorda comunque l'azienda - possono essere pagate anche online tramite la sezione dedicata del sito www.atac. roma.it o con bonifico bancario. La legge consente la riduzione del 50% della multa, quindi 50 euro anziché 100, se il viaggiatore versa la somma entro cinque giorni. Le squadre di verifica dotate di pos mobili, circa il 50% del totale in questa prima fase sperimentale, distribuiranno ai cittadini anche un volantino informativo per illustrare la novità e ricordare che per salire sui mezzi pubblici è sempre necessario disporre di un titolo di viaggio convalidato.

