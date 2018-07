Roma, vuole i soldi per la droga: violenze sulla compagna, il padre e la suocera

Maltrattamenti alla compagna per avere i soldi per la droga. I carabinieri della stazione di Montelibretti hanno arrestato un 42enne di Palombara Sabina. L'uomo, con precedenti, è stato portato in carcere a Rebibbia mentre la compagna con la propria figlia di 5 anni è stata affidata ad una struttura protetta. Intervenuti in via Petrocchi, su segnalazione al 112 di una violenta lite in strada, i carabinieri hanno bloccato l'uomo che, armato di coltello da cucina, inseguiva la convivente, una 32enne di origini polacche, minacciandola di morte.



Oltre al coltello è stato sequestrato un fucile regolarmente detenuto dal padre dell'arrestato, di cui il 42enne si era illegalmente impossessato. Le forze dell'ordine hanno disarmato il violento. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo aveva poco prima malmenato la compagna al fine di ottenere del denaro per l'acquisto dello stupefacente, ripetendo nei suoi confronti condotte violente che non erano mai state denunciate. L'uomo aveva aggredito anche il padre convivente e la suocera, che aveva contusioni al collo.

