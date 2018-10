Roma, a piazza San Lorenzo in Lucina la banda della Polizia omaggia il cinema

Un concerto in piazza aperto a tutti per un omaggio alla storia del cinema. Questo pomeriggio, alle 17, la banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi, sarà protagonista di uno degli eventi di punta di «Accadrà sul Red Carpet», la rassegna di musica, danza, arte e cultura ideata e organizzata dal Gruppo Hdrà, in collaborazione con il I Municipio, che coinvolge il centro storico di Roma nella Festa del Cinema stendendo un tappeto rosso nei luoghi più suggestivi. Lungo il tappeto rosso steso per l'occasione a piazza San Lorenzo in Lucina, la banda musicale della Polizia di Stato eseguirà una serie di brani che faranno tornare alla memoria scene di capolavori del grande schermo, da «Il padrino» a «Il gattopardo», passando per le splendide musiche di Henry Mancini per ricordare il grande Peter Sellers, al quale è dedicata la locandina della XIII edizione della Festa del Cinema di Roma. Non poteva mancare un tributo al grande maestro Ennio Morricone, che quest'anno festeggia il suo novantesimo compleanno. Con «Celebrating Morricone» la banda dedicherà un omaggio al grande musicista, compositore, premio Oscar e amico della Polizia di Stato. Un programma ricco e variegato di ottima musica presentato da un grande attore che ha interpretato film di successo al cinema e in televisione, Rodolfo Corsato.

La banda musicale della Polizia di Stato ha una lunga tradizione musicale che parte dal lontano 1928 e quest'anno festeggia il suo novantesimo compleanno. Nel suo vastissimo repertorio, oltre a brani di musica classica e contemporanea, sono presenti musiche che hanno ispirato colonne sonore di famosissimi film. All'evento di oggi si aggiungeranno altre attività legate alla Polizia di Stato. Per l'intero periodo della Festa del Cinema verranno esposte all'interno della Galleria Alberto Sordi dodici tavole fotografiche tratte da film ispirati alla commedia italiana e che hanno visto come protagonista la Polizia di Stato. All'interno della Galleria il complesso bandistico sarà di nuovo protagonista con un concerto mercoledì 24 ottobre alle 18.

