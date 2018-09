Roma, Rapina una farmacia, libero in 24 ore

di Marco Carta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È stato condannato a due anni per aver scassinato una farmacia e picchiato un finanziere. Ma dopo il processo è stato subito rimesso in libertà. Solo perché non aveva precedenti. Si è chiusa così ieri mattina la notte brava di un rom di origine serba, arrestato venerdì al termine di un rocambolesco inseguimento che si è concluso in via Raffaele Costi, nelle campagne fra La Rustica e Tor Sapienza, a pochi metri dalla palazzina occupata e sgomberata dalle forze dell'ordine, in cui...