Roma, aspettano i rapinatori sotto casa e li catturano a Centocelle

non potendo seguire con la loro autovettura un mezzo tanto agile nel traffico, sono rimasti vicino all'auto.

Poco dopo, gli agenti sono venuti a conoscenza di una rapina effettuata in una tabaccheria della zona e, trascorsi pochi minuti, hanno notato i due tornare a bordo del motociclo, che hanno abbandonato in tutta fretta per salire a bordo dell'auto. Subito bloccati, hanno ammesso le loro responsabilità, facendo recuperare le due pistole utilizzate per la rapina, risultate essere due repliche di quelle in uso alle forze di polizia. Recuperato anche il bottino, consistente in una somma di circa 1.200 euro, poi restituita alla vittima. Il motociclo, dai successivi accertamenti, è risultato rubato.

A casa di P.E., inoltre, sono state rinvenuti 25 grammi di hashish e un centinaio di compresse di un medicinale soggetto alla disciplina della normativa sugli stupefacenti. Al termine, pertanto, i due sono stati arrestati. Entrambi dovranno rispondere di rapina e ricettazione, mentre il solo P.E. anche di possesso di droga. Gli investigatori del commissariato Appio cercheranno ora di stabilire se i due arrestati si siano in precedenza resi responsabili di altre rapine commesse in zona con le medesime modalità.

Li hanno individuati mentre a bordo di una Smart giravano per Centocelle: su via Anagni, piazza Sabaudia e viale della Primavera, guardavano con insistenza dentro ai negozi. I poliziotti del Commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi, hanno quindi deciso di seguirli fin sotto casa. I due, P.E., 41 anni e M.C., 39, entrambi romani, sono saliti nel loro appartamento e poco dopo sono scesi con abiti diversi e sono partiti a bordo di uno scooter. A quel punto i poliziotti