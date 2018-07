Sorpresa a Fiumicino, in aeroporto suona Quincy Jones

Un uomo ha minacciato il suicidio al quarto piano di un palazzo in via Valsassina a Montesacro. E’ accaduto intorno alle 8 di sera e decine di residenti hanno osservato le fasi dei soccorsi....

Quattro minuti per svaligiare il negozio Tim di via di Donna Olimpia, a Monteverde. Tre per rompere la saracinesca, prenderla a picconate e sfondare la porta di vetro, quindi un minuto scarso per...