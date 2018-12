Eroina killer, muore disabile sulla sedia a rotelle, la polizia da la caccia allo spacciatore che gli ha fornito la droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli investigatori stando dando la caccia allo spacciatore che ha provocato la morte di un disabile di 56 anni trovato cadavere dai famigliari, ieri mattina, nella sua abitazione sulla Tiburtina all’altezza di Casal Bruciato. E’ stato un parente che non aveva più sue notizie da giorni ad andarlo a cercare nella sua abitazione. Il disabile è stato trovato sulla carrozzina privo di vita, con una siringa sporca di sangue in terra. Sul posto sono intervenuti il personale di un’ambulanza: il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.E’ la polizia ad occuparsi del caso. La persona deceduta aveva un passato di tossicodipendenza ma da tempo, almeno secondo gli amici, non si drogava più. Evidentemente aveva ripreso a ”farsi” da poco e molto probabilmente questo gli è stato fatale. Infatti l’overdose, secondo i medici, colpisce soprattutto coloro che ritornano a bucarsi dopo avere smesso da tempo essendo così esposti ad effetti maggiori provocati dall’eroina. L’uomo, in quanto costretto in carrozzella, aveva una libertà di movimenti limitata e non è escluso che lo spacciatore l’abbia raggiunto a casa. Questa morte è l’ennesima dovuta all’eroina a Roma. Le inchieste hanno documentato come l’eroina sia ritornata da tempo sulle piazze romane e sia aumentato i modo esponenziale il numero degli eroinomani.