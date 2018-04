Roma, mamma morta da 14 anni, il figlio incassa la sua pensione

di Adelaide Pierucci

Non ha perso una sola mensilità. Per quattordici anni si è presentato, puntuale, allo sportello dell'ufficio postale vicino casa, in via di Grottarossa, a Roma Nord, e ha riscosso la pensione della madre morta. E se qualcuno gli chiedeva come stesse la signora Cornelia, l'anziana mamma, rassicurava: «E' piena di acciacchi, sta sempre chiusa in casa. Ma vista l'età, più di novant'anni, non ci lamentiamo». Invece mamma Cornelia era morta anni prima. Tanto che quando nel 2003 a Stefano...