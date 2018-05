«Pecore tagliaerba» L’ultima ricetta della giunta Raggi

di Enrico Vanzina

Suscita naturalmente interesse, stupore e anche un pizzico di ilarità l’annuncio di Pinuccia Montanari, assessore all’Ambiente della giunta Raggi, sul reclutamento da parte del Comune di Roma di greggi di pecore per risolvere il problema dell’erba alta nei parchi e nelle ville romane. Il sistema non è nuovo. Viene già utilizzato a Berlino. E anche in Inghilterra , dove i meravigliosi prati di molti castelli sono tenuti in perfetta forma da pecore british. Dunque non c’è da stupirsi se anche...