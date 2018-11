Black Friday anche in chiesa, in parrocchia le confessioni con sconto

Ci ha provato don Stefano Cascio, come suo solito coniugando cultura e ironia, a invitare i parrocchiani a confessarsi in massa. A San Bonaventura, la chiesa di Torrespaccata, ha affisso dei manifesti, ma ha anche usato i social e whatsapp, che prendendo spunto dalla giornata del Black Friday di ieri, annunciava: «Saldi, 50 per cento sulla penitenza! Confessati!». Spiegando agli interessati che il 50 per cento della pena la prendeva in carico il sacerdote.



A fine giornata però il quarantenne parroco di San Bonaventura ha ammesso: «Non ha funzionato quanto avrei voluto, forse hanno pensato a uno scherzo, l’anno prossimo lo spiegheremo meglio». Nel senso che don Stefano ha preso spunto da un beato, il francescano Leopoldo Mandic, proclamato santo da Giovanni Paolo II. «Fra Leopoldo continuò a confessare sotto la guerra, quando era rimasto in piedi solo il suo confessionale. E anche in fin di vita, era noto per le sue confessioni accorate e perché usava fare penitenze al posto degli altri».

