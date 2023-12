Terni. Una pergamena dei ragazzi della "Casa del Giovane" all'ex maresciallo Luigi Lepore

Nel corso della sua lunga carriera lavorativa presso la stazione dei carabinieri di Piediluco, ormai l’ex maresciallo Luigi Lepore (nella foto con i giovani) è stato sempre ben voluto e stimato, lasciando un buon ricordo tra le istituzioni locali e gli abitanti stessi per la sua umanità e vicinanza ai problemi della gente, in particolare nei confronti dei ragazzi della “Casa del Giovane” gestita dalla cooperativa Tabor, che ha voluto donandogli una pergamena ricordo in segno di riconoscenza e di amicizia. La cerimonia presso la sala parrocchiale alla presenza oltre che dei ragazzi anche del comitato dei festeggiamenti del Buon Gesù patrono del paese che si terrà il 14 gennaio prossimo, della moglie Rossella e di semplici cittadini che non hanno voluto mancare all’appuntamento ed è stata una vera sorpresa per l’ex militare. Poche parole da parte di Lepore che, con voce commossa, ha ricordato come la sua presenza nel paese del lago sia stata una delle più belle esperienze lavorative, annunciando di stabilirsi definitivamentre nel paese.