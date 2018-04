Roma, sgombera gli occupanti abusivi del Camping River

Il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale sta avviando in queste ore le operazioni di sgombero degli occupanti abusivi all'interno del Camping River. Nell'ambito dei controlli quotidiani, oggi sono stati effettuati ulteriori accertamenti ed è stata riscontrata la presenza di circa 40 persone prive di titolo ad occupare gli alloggi. Al momento sono in corso tutte le verifiche necessarie all'avvio delle programmate operazioni di sgombero.



L'attività di oggi segue ai controlli a tappeto del 18 aprile scorso, che hanno visto impegnati gli agenti del Nucleo Anti Degrado del Comando Generale e dei Gruppi Spe, Gpit, Pics e XV Cassia e che hanno portato al sequestro di 3 aree adibite a discarica abusiva di rifiuti, di 15 veicoli sprovvisti di assicurazione e al fermo per identificazione di decine di persone.



Il Comando ha disposto un presidio permanente con posto di controllo nell'area di accesso al campo. Un'attività di vigilanza, ma anche di prevenzione, per evitare il rischio di ingressi abusivi oltre che di trasporto e scarico di materiale diverso dai generali alimentari, e scongiurare così il pericolo di un nuovo accumulo di rifiuti e conseguenti roghi.

Giovedì 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07



