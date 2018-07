Le ruspe entrano al camping River: in cento ancora accampati in strada

LEGGI ANCHE

Resta alta la tensione davanti al camping River, dopo lo sgombero di giovedì e gli scontri in serata, durante i quali un agente della polizia locale è rimasto ferito.Un centinaio di nomadi sono rimasti accampati tutta la notte. Questo non ha evitato alle ruspe e ai camion di iniziare stamane all'alba lo smantellamento del campo. I primi moduli abitativi sono stati caricati sui mezzi pesanti e le strutture abusive in mattoni sono state demolite da ruspe e pale meccaniche.Un lavoro che continuerà anche nei prossimi giorni. L'area del campeggio sarà bonificata completamente.