Camping River Roma, 60 rom occupano un centro in via Flaminia: sgomberati

Sessanta persone sgomberate dal Camping River hanno occupato ieri uno stabile in via Flaminia. La Polizia Locale di Roma Capitale questa mattina ha liberato l'edificio, un'ex struttura ricettiva per richiedenti asilo, occupato abusivamente anche con la presenza di donne e bambini.

Sono intervenuti i gruppi Spe (sicurezza pubblica emergenziale) e Cassia. Presenti i servizi sociali di Roma Capitale, per offrire l’assistenza alloggiativa alternativa agli sgomberati.