Roma, â€‹Camping River: i nomadi sgomberati a luglio rioccupano l'area

Alcune famiglie nomadi sgomberate a luglio dal Camping River a Roma, hanno rioccupato l'area. Le persone dopo un mese e mezzo in strada hanno deciso di rientrare nello spazio in via della Tenuta Piccirilli. Tra le motivazioni della nuova occupazione anche il fatto che molti minori domani torneranno a scuola e molti istituti si trovano nella zona. Prima di ritornare al Camping River, sgomberato per motivi sanitari e il cui sgombero fu censurato anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per le modalità adottate, le famiglie hanno vissuto praticamente in strada.

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:52



