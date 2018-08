Nettuno, lacrime e palloncini per Nicole

di Antonella Mosca

Folla sul sagrato della chiesa di Santa Maria Goretti, ieri a Nettuno, sotto il sole a picco di metà agosto, in attesa della piccola bara bianca di Nicole, 8 anni, accolta da un silenzio sgomento mentre giungeva anche mamma Antonella davanti al carro funebre con lo sportello spalancato, come se senza di lei la sua bambina non potesse uscire. Grande la commozione quando il corteo, con il feretro sorretto dagli zii, e tanti fiori bianchi a fare da corona, si è avviato in chiesa per l'ultimo saluto alla bimba morta nel...