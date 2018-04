Roma, follia sulle Mura Aureliane: passeggiate in bilico tra gli archi

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un ragazzo è proprio sulla parte più alta delle Mura Aureliane, per aggirare un angolo resta con una gamba nel vuoto, a un'altezza di circa dieci metri. È buio, è mezzanotte, da via Veneto chi è seduto ai tavolini dell'Harry's Bar o passeggia osserva, sorpreso e spaventato; qualcuno chiama la polizia. Un'altra ragazza è un poco più in basso, dove c'è un camminamento al termine di via Campania, ma anche lei è costretta ad aggrapparsi alle mura e per qualche...