Metro A, completamente riaperta la fermata Barberini. Si lavora a Spagna

«È stata completata la riapertura della stazione Metro A di Barberini, che già dalla serata di giovedì era utilizzabile dai passeggeri in uscita. Adesso i tecnici che si stanno occupando delle verifiche sugli impianti di traslazione hanno aperto la stazione anche in ingresso». Lo comunica l'Atac che si scusa con i cittadini per di disagi. «La riapertura della stazione Barberini non rende più necessario il servizio di collegamento bus fra

Termini e Flaminio, che verrà interrotto. Continuano le attività di verifica degli impianti alla stazione Spagna. I

tecnici stanno lavorando a ritmo serrato per ridurre al minimo i tempi di riapertura».

