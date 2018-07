Roma, in un garage 11 scatoloni di merce rubata in due negozi del centro: scarpe e vestiti diretti in Romania

I carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto due cittadini romeni, di 23 e 37 anni, entrambi con precedenti, sorpresi in un garage di via Luigi Alamanni, a Tor Sapienza, mentre caricavano su un furgone diretto in Romania tantissima merce conservata in 11 enormi scatoloni.



All’interno sono stati trovati 198 paia di scarpe sportive di varie marche ancora, 88 capi di abbigliamento sportivo, ancora con placche antitaccheggio, e 478 pacchetti di sigarette. Quanto rinvenuto è stato sequestrato perché, da immediati accertamenti dei carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto, la merce è risultata rubata da due attività del centro storico, un negozio di abbigliamento in via dei Serpenti, svaligiato la notte tra l’11 e il 12 giugno, e una tabaccheria in via San Marcello, “visitata” la notte tra il 14 e 15 giugno. Gli arrestati sono stati portati in carcere a Regina Coeli con le accuse di ricettazione.

Lunedì 2 Luglio 2018



