Roma, la Marina Militare a Porta di Roma: affascinante viaggio sopra e sotto le onde

La Marina Militare e la galleria commerciale Porta di Roma presentano l’evento #Noi Siamo la Marina# che dal 24 al 27 maggio sbarcherà presso la galleria commerciale.



I Professionisti del mare racconteranno l’eccellenza della Forza Armata attraverso simulatori e navi in scala e illustreranno i mezzi e gli equipaggiamenti in dotazione con esempi, modelli, simulazioni e personale.



Un viaggio attraverso il simulatore di plancia di una nuova unità navale, la camera di manovra con simulatore d’immersione di un sommergibile, il simulatore di periscopio di un sommergibile, il simulatore per i segnali di appontaggio di un elicottero sulla nave. E ancora: i battelli della Brigata San Marco e del Gruppo Subacquei ed Incursori, i mezzi subacquei filoguidati e telecomandati, i modellini in scala di navi e addirittura un elicottero in configurazione antisommergibile. I visitatori avranno l’opportunità di parlare con i protagonisti, visionare i filmati e presenziare all’esposizione e alla dimostrazione delle dotazioni e degli equipaggiamenti. Questo e tanto altro per vivere un’esperienza da #professionistidelmare e conoscere i segreti dell’equipaggio della #marinamilitare.



Grazie ai punti informativi e all’intervento di testimonial delle varie componenti della Marina Militare, saranno soddisfatte le curiosità del pubblico e illustrate le possibilità di carriera nelle varie specializzazioni e ruoli della Forza Armata.



I visitatori avranno l’opportunità di incontrare gli specialisti dei settori che rappresentano l'eccellenza della Marina: piloti, operatori e specialisti di volo, sommergibilisti, forze speciali, marines, comandanti, ingegneri, medici e infermieri, personale tecnico. Ma anche gli atleti della Marina e provare le attrezzature sportive, tra cui un simulatore di vela, e cimentarsi con loro nel tiro con l’arco.



Gli appassionati di storia potranno visitare un’intera area dedicata alla mostra sulla Prima Guerra mondiale in cui saranno esposti cimeli e pannelli illustrativi.



I più giovani, invece, avranno a disposizione diverse attività dinamiche, dimostrative e interattive, come discese in corda su parete, dimostrazione con robot, dimostrazione di difesa personale, tiro con l’arco, vestizione da palombaro e laboratori di nodi e carteggio. Ai giovani partecipanti che riusciranno a portare a termine tutte le prove sarà regalato un berretto della Marina Militare.



Sabato 26 maggio alle ore 18.00, la Banda della Marina Militare, in formazione di 65 elementi, offrirà un concerto dal titolo “Banda in Band”. Il repertorio prevede pezzi rock e pop, arrangiati per orchestra bandistica. L’evento sarà replicato, da un quintetto di ottoni della stessa Banda, domenica 27 alle ore 17.00.



“E’ un grande piacere per noi – dichiara il direttore della galleria commerciale Porta di Roma, Filippo de Ambrogi – organizzare e ospitare nuovamente un evento della Marina Militare così importante. Presso la galleria commerciale, i nostri visitatori avranno un’occasione unica per conoscere la Marina Militare con le sue molteplici specialità e competenze, e non meno la sua Storia; potranno ammirare mezzi operativi e provare simulatori di ogni tipo. Per tutta la durata dell’evento avremo il piacere di condividere questa esperienza con il personale della Marina Militare, che accoglierà i visitatori per far sì che sia un’esperienza indimenticabile di contatto e conoscenza.”



PROGRAMMA



Giovedì 24 maggio



11.00 e 16.00 Dimostrazione di difesa personale da parte del personale della Brigata Marina San Marco (Palco esterno - Piazzale pensilina)



18.00 Il palombaro dei record. Incontro con il Sottotenente di Vascello Emanuele Lo Schiavo, il palombaro che si è distinto nel corso Diving Officer 2017 della US Navy (Palco interno - Galleria Commerciale)



Venerdì 25 maggio



11.00 Dimostrazione di difesa personale da parte del reparto anfibio (Palco esterno - Piazzale pensilina)



11.00 Lavorare in fondo al mare - incontro con i Sommergibilisti, a cura del Capitano di Fregata Fabio Gigante (Palco interno - Galleria Commerciale)



12.00 Un tuffo nella storia con il “Palazzo Marina”, a cura del Sottotenente di Vascello Desirée Tommaselli, studiosa e autrice del relativo libro (Palco interno - Galleria Commerciale)



16.00 Dimostrazione di difesa personale da parte del reparto anfibio (Palco esterno - Piazzale pensilina)



17.00 Il meglio dei due mondi: volare con la Marina Militare, incontro a cura del reparto Aeromobili (Palco interno - Galleria Commerciale)



17.30 La vita in fondo al mare - incontro con i Sommergibilisti (Palco interno - Galleria Commerciale)



18.00 In viaggio sul Vespucci. Incontro sulla Campagna Istruzione 2017, a cura del Capitano di Vascello Angelo Patruno (Palco interno - Galleria Commerciale)



18.30 Il palombaro dei record. Incontro con il Sottotenente di Vascello Emanuele Lo Schiavo, il palombaro che si è distinto nel corso Diving Officer 2017 della US Navy (Palco interno - Galleria Commerciale)



Sabato 26 maggio



10.30 La Marina nello sport, incontro con i campioni del canottaggio alle Olimpiadi di Rio 2016, il Sottocapo Giovanni Abagnale e il Sottocapo Luca Parlato (Palco interno - Galleria Commerciale)



11.00 Il meglio dei due mondi: Volare con la Marina Militare, incontro a cura del reparto Aeromobili (Palco interno - Galleria Commerciale)



11.00 Dimostrazione di difesa personale da parte del reparto anfibio (Palco esterno - Piazzale pensilina)



11.30 La Marina nello sport, la campionessa di suono sincronizzato, la Sottocapo Tempera Cristina incontra i visitatori (Palco interno - Galleria Commerciale)



12.00 Il Grande Nord, incontro con il Capitano di Fregata Maurizio De Marte dell’Istituto Idrografico della Marina, sulla Campagna High North 2018, la spedizione artica svolta da nave Alliance (Palco interno - Galleria Commerciale)



14.30 Il centenario dell'Impresa di Premuda, incontro con il Capitano di Fregata Sciarretta dell’Ufficio Storico della Marina (Palco interno Galleria Commerciale)



15.00 Il palombaro dei record. Incontro con il Sottotenente di Vascello Emanuele Lo Schiavo, il palombaro che si è distinto nel corso Diving Officer 2017 della US Navy (Palco interno - Galleria Commerciale)



16.00 “Un Mare di Sorrisi”, incontro con la Dr.ssa Corrias della Fondazione Onlus Operation Smile (Palco interno - Galleria Commerciale)



16.00 Dimostrazione di difesa personale da parte del reparto anfibio (Palco esterno - Piazzale pensilina)



17.00 Il meglio dei due mondi: Volare con la Marina Militare, incontro a cura del reparto Aeromobili (Palco interno - Galleria Commerciale)



17.00 Prove per il Concerto “Banda in Band” da parte della Banda della Marina Militare (Palco esterno - Piazzale pensilina)



17.00 Il palombaro dei record. Incontro con il Sottotenente di Vascello Emanuele Lo Schiavo, il palombaro che si è distinto nel corso Diving Officer 2017 della US Navy (Palco interno - Galleria Commerciale)



17.30 La vita in fondo al mare - incontro con i Sommergibilisti (Palco interno - Galleria Commerciale)



18.00 Il lato verde della Marina, incontro con il Capitano di Fregata Antonio Bignone del reparto Navi sul progetto “Flotta verde” (Palco interno - Galleria Commerciale)



18.00 Prove per il Concerto “Banda in Band” da parte della Banda della Marina Militare (Palco esterno - Piazzale pensilina) e presentazione della Fondazione Francesca Rava.



18.30 “Sottomarini e nuove tecnologie”, incontro con i Sommergibilisti (Palco interno - Galleria Commerciale)



Domenica 27 maggio



10.00 Il meglio dei due mondi: Volare con la Marina Militare, incontro a cura del reparto Aeromobili (Palco interno - Galleria Commerciale)



11.00 Dimostrazione di difesa personale da parte del reparto anfibio (Palco esterno - Piazzale pensilina)



11.00 La Marina nello sport, incontro con i campioni del canottaggio alle Olimpiadi di Rio 2016, il Sottocapo Giovanni Abagnale e il Sottocapo Luca Parlato (Palco interno - Galleria Commerciale)



11.30 La Marina nello sport, la campionessa di suono sincronizzato, la Sottocapo Tempera Cristina incontra i visitatori (Palco interno - Galleria Commerciale)



12.00 La “Geopolitica del Mare”, un nuovo libro con il Capitano di Vascello Daniele Sapienza della Rivista Marittima (Palco interno Galleria Commerciale)



12.30 Un tuffo nella storia con il “Palazzo Marina”, a cura del Sottotenente di Vascello Desirée Tommaselli, studiosa e autrice del relativo libro (Palco interno - Galleria Commerciale)



15.00 Il palombaro dei record. Incontro con il Sottotenente di Vascello Emanuele Lo Schiavo, il palombaro che si è distinto nel corso Diving Officer 2017 della US Navy (Palco interno - Galleria Commerciale)



15.30 Lavorare in fondo al mare - incontro con i Sommergibilisti, a cura del Capitano di Fregata Fabio Gigante (Palco interno - Galleria Commerciale)



16.00 La vita in fondo al mare - incontro con i Sommergibilisti, a cura del Capitano di Fregata Fabio Gigante (Palco interno - Galleria Commerciale)



16.00 Dimostrazione di difesa personale da parte del reparto anfibio (Palco esterno - Piazzale pensilina)



16.30 Il Grande Nord, incontro con il Capitano di Fregata Maurizio De Marte dell’Istituto Idrografico della Marina, sulla Campagna High North 2018, la spedizione artica svolta da nave Alliance (Palco interno - Galleria Commerciale)



17.00 Esibizione del quintetto ottoni della Banda della Marina Militare (Palco interno - Galleria Commerciale)



18.00 La nave più bella del mondo torna a viaggiare, Conferenza sulla Campagna d’istruzione 2018, a cura di un Ufficiale di Nave Vespucci presso il Palco interno Galleria Commerciale



18.30 Un tuffo nella storia con il “Palazzo Marina”, a cura del Sottotenente di Vascello Desirée Tommaselli, studiosa e autrice del relativo libro (Palco interno - Galleria Commerciale)

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA